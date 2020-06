Tien horecazaken in Assenede krijgen deze zomer extra terras Joeri Seymortier

10 juni 2020

21u28 2 Assenede Tien horecazaken in Assenede hebben van de gemeente de toestemming gekregen om hun terras deze zomer uit te breiden.

In Assenede worde de terrassen groter bij Club 28, Deli Casa, de Phonograaf, ’t Pand en Theing Thai. In Bassevelde is dat bij café Moderne, De Lindekens en café ’t Bonjourken. Ook café ’t Spoor in Boekhoute en café Den Eikel in Oosteeklo krijgen een groter terras. Horeca-uitbaters Ria Cattoir van De Lindekens en Linda Vercauteren van café Moderne in Bassevelde zijn alvast enthousiast. “We rekenen een hele zomer op goed weer”, lachen de twee. “De klanten zijn sowieso blij dat we terug open zijn. We krijgen zelfs mensen over de vloer die normaal nooit op café komen, maar ons gewoon willen steunen na deze moeilijke periode.”

Wandel- en fietskaart

Naast een uitbreiding van de terrassen werkt de gemeente Assenede ook aan een zomerse wandel- en fietskaart die alle horecazaken met elkaar verbindt. De kaart komt in de zomereditie van het informatieblad De Belleman. “Zo willen we het toerisme en de horeca een extra duwtje in de rug geven”, zegt schepen van Lokale Economie David Vercauteren (SamenPlus). “Deze zomer wordt er eentje van genieten in eigen land. Wel, in onze gemeente valt er heel wat te genieten.”