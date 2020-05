Tien computers voor Welzijnsschakels in Assenede Joeri Seymortier

22 mei 2020

14u36 0 Assenede De gemeente Assenede en IT1, één van de softwareleveranciers van de gemeente, hebben acht desktopcomputers en twee laptops geschonken aan Welzijnsschakels.

De computers zijn bedoeld voor kinderen die thuis niet over een pc beschikken en vanwege corona afstandsonderwijs moeten volgen. “We zijn ervan overtuigd dat er tien hele gelukkige kinderen extra zijn in Assenede. Bovendien kunnen de laptops ook vaak gebruikt worden door broers of zussen waardoor nog veel meer kinderen geniet hebben van deze mooie geste”, klinkt het bij Welzijnsschakels.