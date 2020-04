Thuis opgesloten door corona? Pannenkoeken zorgen in Assenede voor ‘klein gelukje’ Joeri Seymortier

01 april 2020

08u32 0 Assenede Vrijwilligers hebben in Assenede pannenkoeken gebakken voor de 65-plussers die thuis opgesloten zitten door de coronamaatregelen.

Assenede laat zijn oudere en kwetsbare bevolking niet in de steek. Onder de noemer ‘Assenede Helpt’ bundelen de gemeentelijke diensten, vrijwilligersorganisatie aan-Z en een klein leger aan vrijwilligers de krachten om het de oudere en kwetsbare dorpsgenoten zo aangenaam mogelijk te maken tijdens de coronacrisis. “We doen echt heel wat dingen”, klinkt het bij de vrijwilligers. “We brengen boodschappen en maaltijden aan huis, er is een boekenservice, we maken tijd voor een goed gesprek of een telefoontje, en zelfs de hond wordt uitgelaten als het nodig is. En er is ook tijd voor een extraatje. We hebben nu ook pannenkoeken gebakken voor onze kwetsbare dorpsgenoten. Een warm gebaar in donkere tijden.”

Vanaf deze week wordt ook een telefoondienst in het leven geroepen die alle 70-plussers persoonlijk opbelt om te luisteren of het lukt tijdens deze moeilijke dagen. Mensen die beroep willen doen op ‘Assenede Helpt’ kunnen hun vraag doorbellen naar 09/341.95.95 of mailen naar info@assenede.be. Ook kandidaat-vrijwilligers zijn via die kanalen welkom.

