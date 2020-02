Stormachtig carnaval: Zottenkoers en Zottenstoet Assenede gaan gewoon door Joeri Seymortier

14u13 0 Assenede Carnaval Assenede wordt voorlopig niet getroffen door de storm. De Zottenstoet en Zottenkoers van vanavond, zondag 23 februari, gaat gewoon door.

Prinses Sarah I kreeg zondagvoormiddag de sleutel van het gemeentehuis overhandigd van burgermeester Philippe De Coninck. Ze mocht meteen samen zitten met de burgemeester en de veiligheidsdiensten voor een kort veiligheidsoverleg. Door de storm was het niet duidelijk of de Zottenstoet en de Zottenkoers door konden gaan. “Volgens de weersvoorspellingen gaat de wind tegen de avond liggen waardoor er geen noodzaak is om af te gelasten. Bovendien kan de Asseneedse carnavalist wel tegen een stootje.”

Het is het tweede jaar op rij dat Sarah I over Assenede regeert. Als het even meezit kan ze zich volgend jaar tot de allereerste Keizerin in de rijke geschiedenis van het meer dan honderd jaar oude Asseneedse carnaval kronen. Vanavond maakt Assenede zich op voor de Zottenkoers en de Zottenstoet. Inschrijven van 17.30 uur tot 18.30 uur in café Plein Vu.

Maandag 24 februari is het Sloezenmaandag. Het hoogtepunt van carnaval is voorzien voor 29 februari. Dan trekt de verlichte avondstoet door de Asseneedse straten.