Stap naar meer inspraak: gemeente Assenede en adviesraden maken duidelijke afspraken Joeri Seymortier

11 december 2019

10u19 0 Assenede De gemeente Assenede wil meer inzetten op inspraak van de burger, en rekent daarvoor op de erkende adviesraden in de gemeente.

De vertegenwoordigers van de erkende adviesraden en het college van burgemeester en schepenen hebben een afsprakennota ondertekend die de dialoog tussen de adviesraden en het gemeentebestuur moet stroomlijnen. “Die afsprakennota focust zich op de onderlinge communicatie, de formulering van adviesvragen en de manier waarop advies geformuleerd kan worden”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “De afsprakennota is het startpunt om de dialoog tussen het bestuur en de erkende adviesraden nog te verbeteren.”

Banden aanscherpen

De basis lijkt tevreden. “We zijn tevreden met deze nieuwe afsprakennota”, zegt milieuraadvoorzitter Wim Vandendriessche. “Tegelijkertijd is het vanuit onze kant een engagement om via de digitale weg nog nauwer samen te werken met het gemeentebestuur. Daarnaast willen we ook de banden tussen de adviesraden onderling nog meer aanscherpen. Zo zullen we op regelmatige basis samenkomen om van elkaar te leren.”

Assenede telt negen erkende adviesraden: de adviesraad voor de bibliotheek, de cultuurraad, de jeugdraad, de milieuraad, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros), de sportraad, de ouderenadviesraad, de adviesraad voor lokale economie (ALEA) en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro).