Sporthal Assenede moet toegankelijker: nieuwe toegangsdeur Joeri Seymortier

01 juli 2019

10u55 0 Assenede Assenede gaat de gemeentelijke sporthal toegankelijker maken, en investeert dit jaar nog in een nieuwe toegangsdeur.

De gemeente voorziet 25.000 euro voor dat project. “In onze gemeente is de werkgroep ‘Assenede voor iedereen’ heel actief, en die mensen spitsen zich toe op toegankelijkheid van openbare gebouwen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “De toegang tot de sporthal is volgens die mensen een probleem. De deur is best wel zwaar. Voor jij en ik niet echt een probleem, maar mensen in een rolstoel ondervinden moeilijkheden om binnen te geraken. Daarom gaan we de toegang tot de sporthal vernieuwen. We kiezen voor een automatische toegangsdeur met een sas. Ook in de bib zal de toegang aangepakt worden”, zegt de burgemeester nog.