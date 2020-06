Speelpleintje Ertveldesteenweg in Oosteeklo vernieuwd Joeri Seymortier

08 juni 2020

09u51 0 Assenede Het speelpleintje ter hoogte van basisschool De Kleine Kameleon langs de Ertveldesteenweg in Oosteeklo bij Assenede is vernieuwd.

De vorige speeltuin werd afgebroken, omdat die oud en niet meer veilig was. Er wordt nu gewerkt met natuurlijke speelelementen. “De speelelementen zijn vooral gericht op kleuters, de doelgroep van basisschool De Kleine Kameleon”, zegt schepen van Jeugd Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Er is een toren met een glijbaan, een behendigheidsparcours en een hangmat. Na jeugd- en sportdomein Ter Walle is het speelpleintje de tweede speeltuin van Oosteeklo met natuurlijke speelelementen. Er kan vanaf nu weer naar hartenlust gespeeld worden.”