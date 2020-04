Spandoek van 5 op 12 meter bedankt alle ‘Asseneedse helden’ Joeri Seymortier

20 april 2020

13u42 5 Assenede Een spandoek van vijf meter hoog en twaalf meter breed brengt in het centrum van Boekhoute bij Assenede een bedankingsboodschap voor alle helden uit het dorp.

Het spandoek is een initiatief van het grafisch ontwerpbedrijf Rman uit Oosteeklo, de vzw Gîrnaertfeesten en de gemeente Assenede. Het was grafisch ontwerper Herman De Groote van Rman die de voorzet gaf. “Normaal wordt het frame waar het spandoek aanhangt, gebruikt om tijdens het toeristisch seizoen de toekomstige restauratiewerken aan de BOU8 toe te lichten”, zegt Herman De Groote. “Maar omdat er nu geen toeristen in Boekhoute passeren, maar wel heel veel lokale helden die dagelijks in de weer zijn in de strijd tegen het coronavirus, leek het ons een goed idee er een alternatief spandoek met een bedankingsboodschap op te hangen.”

In de Belleman van eind april zal ook een affiche steken om alle helden uit de gemeente te bedanken. “Bedoeling is dat onze inwoners die voor het raam hangen”, klinkt het bij de gemeente.