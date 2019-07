Slordig en onkruid? Begraafplaats Oosteeklo is gewoon ‘bij-vriendelijk’ Joeri Seymortier

03 juli 2019

11u56 0 Assenede De begraafplaats van Oosteeklo bij Assenede oogt volgens sommigen slordig. Maar de gemeente maakt er bewust een ‘bij-vriendelijke’ omgeving van.

Assenede wil een ‘bij-vriendelijke gemeente’ zijn, en daarom worden op de begraafplaats Oosteeklo bepaalde bloemenrijke zones iets minder gemaaid. Volgens sommige bezoekers slordig, maar dat is volgens de gemeente niet zo. “Ook met het scheren van de ligusterhagen wordt bewust nog twee weken gewacht”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “De liguster staat nu in bloei en zorgt voor heel veel nectar voor bijen en vlinders. Nadat de liguster is uitgebloeid, rond half juli, zullen de hagen geschoren worden. Met deze manier van groenbeheer willen we meer ruimte vrijmaken voor bijen en wilde bloemen en planten. Een aangepast groenbeheer is een bron van leven. Goed voor meer kansen aan onder andere bijen en vlinders, om te overleven en zich voort te planten. We bedanken de bezoekers van de begraafplaats voor hun begrip.”