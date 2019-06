Scouts Boekhoute gooien zondag bouwwerf open Joeri Seymortier

20 juni 2019

10u17 0 Assenede De Scouts van Boekhoute houden zondag een open wervendag en laten de bouwwerf van hun nieuwe jeugdlokalen zien.

“We zijn ondertussen twee jaar bezig met de bouw van ons nieuw lokaal en polyvalente ontmoetingsruimte”, zegt het bouwteam van de Scouts. “Hoogtijd dus om de deuren open te gooien en vol trots te tonen waar we mee bezig zijn. Iedereen is op zondag 23 juni welkom op de Vliet, tussen 14 en 17 uur. We zorgen voor een hapje en drankje.”

Om 14 uur wordt een korte stand van zaken gegeven. “Aansluitend houden we onze eerste lottrekking. De komende tien jaar betalen we iedereen terug die bij aanvang van het project een lot kocht. Dit jaar zijn de eerste gelukkigen aan de beurt”, klinkt het nog.