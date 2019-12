Schuur met hooi en stro in lichterlaaie Wouter Spillebeen

30 december 2019

18u54 0 Assenede In de Blokmeersstraat in Bassevelde, Assenede staat een loods die voor de helft gevuld is met hooi en stro in lichterlaaie. De brandweer probeert het vuur met man en macht onder controle te krijgen.

De brand werd iets na 17 uur gemeld bij de hulpdiensten. Een grote zwarte rookpluim was al tot ver te zien en de vlammen sloegen uit de loods toen de brandweer ter plaatse kwam. Ze gingen het vuur te lijf, maar omdat de loods voor de helft gevuld is met hooi en stro, is dat niet makkelijk. “Dat brandt natuurlijk goed”, klinkt het bij de brandweer. “De schuur staat momenteel nog in lichterlaaie. Een vijftigtal brandweerlui zijn in de weer om te blussen.” Er vielen geen gewonden.

Ramen en deuren dicht

De loods van 200 meter op 50 meter is dus zo goed als verloren. Een andere loods in de buurt waar heel wat dieren zitten, is nog niet helemaal veilig. “We proberen de loods vol dieren van de brand te vrijwaren om zo de dieren te beschermen”, aldus de brandweer, die er alles aan doet om het vuur niet te laten overslaan.

De rook drijft af richting Nederland. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De politie rijdt rond met een microwagen om die boodschap over te brengen. De hulpdiensten in Nederland zijn ook op de hoogte gesteld.