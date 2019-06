Schepen Vercauteren roept op: “Kom zaterdagavond naar kermis Bassevelde voor reünie op botsauto’s” Joeri Seymortier

22 juni 2019

10u59 2 Assenede Jean-Pierre Lannoo en zijn team staan dit weekend voor de vijftigste keer op de kermis van Bassevelde. Dat wordt zaterdagnamiddag nog eens gevierd.

Schepen van Feestelijkheden David Vercauteren lanceert een oproep voor een heuse reünie op de botsauto’s. David was ooit een van de vaste helpers van Lannoo op de kermis. Hij noemt ‘den ottoschottere’ de plek waar hijwaar vriendschappen voor het leven gecreëerd werden. “De autoscooter is een beetje een uitstervend ras. Het is steeds moeilijker autoscooteruitbaters te vinden. De autoscooter wordt stilaan een beetje Vlaams kermiserfgoed”, zegt David Vercauteren. “Ik roep alle Basseveldenaren op om een laatste ritje op de autoscooter te maken. Tijdens de gratis volksreceptie van zaterdag 22 juni moeten zoveel mogelijk mensen samen een ritje maken. Het moment voor een ouderwetse reünie. Het is misschien de laatste keer dat we samen een ritje kunnen maken”, zegt Vercauteren.

De volksreceptie loopt zaterdagavond van 19 tot 21 uur.