Schapen in Braakmanstraat verhuisd Joeri Seymortier

07 augustus 2019

15u43 0 Assenede De schapen die deze zomer de bermen van de Braakmanstraat in Assenede begrazen, zijn verhuisd. De gemeente vraagt de snelheid te matigen.

Sinds april lopen er schapen in de Braakmanstraat om de dijken te begrazen. De schapen werden nu verhuisd naar een nieuw stuk dijk. “Daarom willen we een nieuwe oproep lanceren aan iedereen die in de Braakmanstraat passeert om respect te tonen voor de schapen en lammetjes”, zegt schepen van Milieu Hilde Baetslé (SamenPlus). “De schapen zorgen op hun manier voor meer ecologisch evenwicht. Daarom willen we vragen aan iedereen om mee te werken en zich te houden aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur, en honden aan de leiband te houden. Er wordt ook gevraagd de dieren niet te voederen.”