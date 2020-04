Rudy en Myriam sluiten De Gouden Appel: “Geen afscheidsfeest kunnen geven doet ontzettend pijn” Sleutel gaat na 24 jaar dorpscafé definitief op het slot Joeri Seymortier

17 april 2020

15u06 14 Assenede Rudy Dumeez (56) en Myriam Everaert (55) van De Gouden Appel in Boekhoute sluiten definitief de deur van hun dorpscafé. Bijna een kwarteeuw stond het koppel er achter de toog. Morgen (zaterdag) stond normaal een groot afscheidsfeest gepland voor de klanten, maar dat moet noodgedwongen geschrapt worden. “Zo in stilte moeten sluiten doet echt pijn. Maar later willen we toch nog een uitgesteld feest geven”, klinkt het.

Het was 1 mei 1996 toen Rudy en Myriam het café op het dorp van Boekhoute overnamen. 24 jaar later sluiten ze het café. Zaterdag zou er een grote tent voor het café gezet worden, om zaterdagavond een afscheidsreceptie te geven. Nadien zouden de frigo’s leeggedronken worden aan 1 euro per consumptie, en stond er muziek, feest en dans op het programma. Door de coronamaatregelen kan dat feest vanzelfsprekend niet doorgaan. “We moeten de deur van ons café nu in alle stilte sluiten. Geen ‘dankjewel’ kunnen zeggen aan onze klanten, doet echt ontzettend pijn”, zegt Rudy Dumeez. “We hebben 24 jaar lang samen met onze vaste klanten geleefd. We kennen al hun verhalen en al hun geheimen. We wilden ze nog een laatste keer trakteren en bedanken voor hun trouw. Maar dat wordt ons nu ontnomen. Het voelt een beetje alsof wij nu in alle stilte weggerukt worden uit ons eigen dorp.”

Het eerste jaar dat wij open waren, was ook het jaar dat FC Boekhoute voor de allereerste keer kampioen speelde. Elk weekend stonden de mensen hier op de tafels en op de biljart te dansen. Cafébazin Myriam

Het koppel blikt met tevredenheid terug op de voorbije kwarteeuw. “Het café hier op het dorp van Boekhoute bestaat al meer dan honderd jaar. We zijn trots dat wij hier 24 jaar achter de toog mochten staan”, zegt Myriam. “Het eerste jaar dat wij open waren, was ook het jaar dat FC Boekhoute voor de allereerste keer kampioen speelde. Elk weekend stonden de mensen hier op de tafels en op de biljart te dansen. Het was hier altijd feest. Met onze minivoetbalploeg hebben we ooit zelfs de Keizer Karel Cup gewonnen. Dat was nooit gezien voor een amateurploegje uit een klein dorp. Ook de eerste bals van zanger Peter Rammeloo zijn hier gehouden en waren feesten om nooit te vergeten. We zijn hier begonnen met een café met zes tafeltjes. We zijn trots dat we er zo’n mooie zaak van kunnen maken hebben.”

Het afscheidsfeest van zaterdag is verloren, maar na deze hele crisis volgt er zeker nog een feest. Hoe, wat en waar? Dat zien we dan wel Cafébaas Rudy

Een overnemer voor De Gouden Appel is er voorlopig niet. Het café blijft dicht. Boekhoute kan na de coronacrisis nog terecht in ’t Spoor, De Kring en ’t Meuleken. “Ik moet zelf nog drie jaar werken bij de firma Rain Carbon in Zelzate, in de volksmond ‘het teerkot’, en dan kan ik met pensioen”, zegt Rudy. “Ik heb mijn job altijd gecombineerd met het café. Daardoor heb ik 24 jaar lang ook zeven dagen op zeven gewerkt. Maar Myriam en ik beseffen dat het nu tijd is voor andere dingen in het leven. Als we nu niet stoppen, dan moeten we het contract met drie jaar verlengen. Maar we willen nu tijd maken voor onze kleinkinderen van 8 en 10 jaar. Daar willen we geen drie jaar meer mee wachten. Natuurlijk zullen we onze klanten hard missen. Het afscheidsfeest van zaterdag is verloren, maar na deze hele crisis volgt er zeker nog een feest. Hoe, wat en waar? Dat zien we dan wel”, klinkt het nog.