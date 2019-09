Rommelmarkt en jaarmarkt in Oosteeklo Joeri Seymortier

13 september 2019

09u25 3 Assenede Het dorp Oosteeklo bij Assenede maakt zich op voor enkele leuke feesten.

Zaterdag 14 september is Oosteeklo het decor voor een gezellige rommelmarkt. Info en inschrijven voor wie nog een stand wil bouwen, kan via feestcommissieoosteeklo@gmail.com.

Op maandag 16 september is er jaarmarkt in Oosteeklo, met heel wat streekproducten. Je kan proeven van de kaantjesworst. Vanaf 10 uur is er een traditionele paardenmarkt ter hoogte van de staande wip. Om 11 uur wordt het Oosteeklose volkslied gezongen, en is er een optreden van de kinderen uit het dorp. Om 14 uur is er nog een varkensworp.

Info: www.oosteeklo.com.