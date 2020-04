Recyclagepark Assenede heropent: enkel op afspraak, en enkel voor groenafval Joeri Seymortier

03 april 2020

09u39 4 Assenede Het recyclagepark van Assenede heropent op dinsdag 7 april, maar wel enkel op afspraak en enkel voor groenafval.

Het recyclagepark van Assenede is open van dinsdag 7 april tot en met zaterdag 18 april, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Het recyclagepark is enkel open voor groenafval. Andere fracties worden niet aanvaard en teruggestuurd. Er geldt een maximum van drie kubieke meter afval per bezoek. Vooraleer je naar het recyclagepark komt, moet je eerst een afspraak maken via 09/341.95.95. Afspraken maken kan enkel op weekdagen.

Er wordt in de recyclageparken slechts één persoon per voertuig toegelaten. Kinderen worden gezien de uitzonderlijke omstandigheden niet toegelaten.

Info: www.assenede.be.