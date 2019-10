Rechter mild voor oma met zware voet Cedric Matthys

14u25 0 Assenede Ook oma’s kunnen soms hard rijden. Dat bleek donderdag in de Gentse politierechtbank. Een grootmoeder -met rollator- moest zich verantwoorden voor twee snelheidsovertredingen.

Op amper vijf minuten van elkaar werd een oudere dame uit Assenede enkele maanden geleden geflitst aan 90 en 97 kilometer per uur. Ze reed in de bebouwde kom dus haar snelheid was heel wat hoger dan toegestaan. “Ik was onderweg naar mijn kleinzoon", zei de vrouw duidelijk geëmotioneerd. Blijkbaar deed zich een medisch noodgeval voor met de jongen. Ze moest eerst nog snel tanken voor ze zijn richting uitreed. “In dat geval bel je beter een ambulance”, liet de rechter verstaan. Ze gaf de dame een boete van 4000 euro met drie jaar uitstel en een acht dagen rijverbod.