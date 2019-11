Prinses Sarah regeert opnieuw over carnaval in Assenede Joeri Seymortier

25 november 2019

11u35 0 Assenede Sarah Keisse (30) mag zich voor het tweede jaar op rij Prinses Carnaval van Assenede noemen. Ze is geslaagd in haar examen.

Prinses Sarah I regeert nog een jaar langer over Carnaval Assenede, nadat ze afgelopen weekend een prinselijk examen heeft afgelegd. Ze haalde uiteindelijk 87 op 100. “De voorbije weken zijn een rollercoaster van emoties geweest”, zegt Sarah Keisse. “Gelukkig kon ik opnieuw rekenen op een fantastisch team achter mij. Zonder hen had ik mijn titel nooit verlengd.”

Als Sarah volgend jaar opnieuw haar titel weet te verlengen, wordt ze de eerste Keizerin Carnaval in de meer dan 100 jaar oude traditie van carnaval in Assenede. Om die titel te halen moet je drie keer prinses zijn. Carnaval Assenede vindt in 2020 plaats van 22 februari tot en met 1 maart. De verlichte avondcarnavalsstoet is voorzien op schrikkeldag, zaterdag 29 februari 2020.