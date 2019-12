Presentatoren Warmste Week proeven Gîrnaertbier uit Boekhoute (en programma 2020 wordt bekend gemaakt) Joeri Seymortier

21 december 2019

14u50 0 Assenede De organisatoren van de Gîrnaertfeesten in Boekhoute hebben de presentatoren van de Warmste Week laten proeven van hun Gîrnaertbier.

De Gîrnaertfeesten trokken naar de Warmste Week en konden op het podium een cheque van 3.000 euro afgeven voor de Christophorisgemeenschap. Dat geld werd verzameld met de verkoop van de Warmste Sticker. Erik De Causmaecker is enthousiast: “Niet alleen is het de eerste keer dat we zoveel geld ophalen voor het goede doel. Vooral ons Gîrnaertbier in onze glazen aan de drie presentatoren afgeven was een hele eer. Joris proefde en vond ons biertje zelfs heel lekker.”

De Gîrnaertfeesten lanceren ondertussen ook hun programma 2020. Op 18 september is er een Comedy Night met David Galle, Piv Huvluv en Joost van Hyfte. Op 19 september volgt dan de party met de Nederlandse Daredevils en Dirk Stoops. Tot 31 januari kan je duotickets voor de twee avonden bestellen, als ideaal eindejaarsgeschenk. Je betaalt dan slechts 16 euro. “Ideaal voor onder de kerstboom”, zegt voorzitter Tom Robersscheuten nog.

Info: www.girnaertfeesten.be.