Praagse borduursters werken mee aan Tapijt van Assenede Anthony Statius

10 augustus 2020

11u21 6 Assenede Negen borduursters van de Tsjechische borduurclub Zasita Krasa uit Praag werken mee aan het 100 meter lange Tapijt van Assenede. Normaal gezien kwamen de dames naar Assenede, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

In mei 2015 zijn de borduurwerken gestart aan het 100 meter lange ‘Tapijt van Assenede’, waarop het 750 jaar oude liefdesverhaal ‘Floris ende Blancefloer’ uitgebeeld wordt in negentig verhalen. Hierbij krijgt het team uit Assenede ook hulp vanuit het buitenland, waaronder Tsjechië.

“Negen dames van de Praagse borduurclub Zasita Krasa werken aan een doek voor ons wandtapijt”, zegt projectleider Annie De Smet. “Het liefdesverhaal van Floris ende Blancefloer is een middeleeuwse bestseller die werd uitgebracht in de volkstaal van 12 West-Europese landen. In elk van die landen wordt een doek geborduurd met een kort geïllustreerd tekstuittreksel. Hiermee willen we het internationaal karakter van dit literair erfgoed duiden en later ook toeristen uit die landen lokken voor een bezoek aan ons wandtapijt.”

“Velen handen uit meerdere landen werken al meer dan vijf jaar mee aan dit culturele project”, vervolgt Annie. “Asseneeds textielingenieur Hugo Christiaen zorgde voor de Praagse connectie. De tekening voor het Tsjechische doek is van de hand van kunstenaar Marketou Lastuvkoyou. Op het tafereel zien we een droomscène van de verliefde en wanhopige jongeling Floris tijdens de zoektocht naar zijn geliefde.”