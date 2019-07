Posthoorn in Boekhoute moet verkeersveiliger worden Joeri Seymortier

04 juli 2019

14u26 0 Assenede De gemeente Assenede wil iets doen aan de verkeersveiligheid van de straat Posthoorn in deelgemeente Boekhoute.

In de straat wordt vaak te snel gereden en zijn ook al ongevallen gebeurd. “Dit jaar staan nog verkeersveiligheidswerken gepland in de Posthoorn in Boekhoute”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Hoe we dat gaan aanpakken, zijn we momenteel volop aan het onderzoeken. We kunnen werken met een plateau of met een sluiseffect. Dat moet na de zomer beslist worden”, klinkt het nog.