Pop-upbibliotheek voor minstens een jaar in vroegere kinderopvang Joeri Seymortier

03 december 2019

14u24 0 Assenede Assenede heeft de pop-upbibliotheek geopend in de vroegere IBO-gebouwen in de Kapelledreef. Je kan daar voor minstens een jaar terecht.

De eerste bezoekers konden kiezen uit een gratis boek, strip of een ander bibliotheekgadget om mee naar huis te nemen. Veroniek Van de Rosteyne en haar dochters Noor Steyaert (10) en Bente Steyaert (8) vinden de tijdelijke pop-upbib geslaagd. “In het begin is het wat zoeken, maar we hebben alles gevonden. En het is gezellig geworden”, klinkt het.

De bibliotheek in de Sportstraat wordt verbouwd en wordt in de toekomst een echte belevingsbibliotheek. De werken starten op 9 december en zullen minstens een jaar duren. Er komt onder andere een nieuwe gemeenschappelijke inkomzone voor de bibliotheek en de dienst Vrije Tijd. De werken kosten 685.000 euro.