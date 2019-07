Politieke rel na 11 juli-viering: Vlaams Belang eist zelfs ontslag cultuurschepen Bobelijn Joeri Seymortier

08 juli 2019

14u10 20 Assenede De 11 juli-viering van afgelopen weekend in Bassevelde zindert fel na in politiek Assenede. Vlaams Belang is zo ontgoocheld dat zelfs het ontslag van cultuurschepen Chantal Bobelijn (SamenPlus) gevraagd wordt.

Het feest voor de Vlaamse feestdag werd zaterdag al gevierd in Bassevelde. “De meerderheid heeft dit verprutst en er een flop van gemaakt”, zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). “Om 20.30 uur stond het officieel moment gepland, met speech en het zingen van de Vlaamse Leeuw. Maar toen wij daar aankwamen, was het officieel moment al achter de rug. In een gemeente waar op 26 mei het Vlaams Belang de grootste partij werd, en N-VA de derde grootste partij werd, is dit een regelrechte kaakslag voor iedere Vlaming. Wij vinden dit totaal gebrek aan respect voor de Vlaamse feestdag. Wij vragen dan ook het ontslag van schepen Chantal Bobelijn”, klinkt het scherp.

Schertsvertoning

N-VA Assenede heeft het over een schertsvertoning. “De genodigden waren voor niets komen opdagen, aangezien het voorziene programma niet werd aangehouden”, zegt jongerenverantwoordelijke Cedric Pauwels. “Dit getuigt van weinig respect voor de Vlaamse feestdag, en met uitbreiding de Vlaamse identiteit. Misschien moeten we schepen Bobelijn het nieuwe boek ‘Over identiteit’ van onze voorzitter Bart De Wever eens cadeau doen. Zo zal ze misschien het nut en belang van de Vlaamse identiteit ontdekken.”

Warm hart

Schepen van Cultuur en Feestelijkheden Chantal Bobelijn (SamenPlus) schrikt van de commotie. “Natuurlijk draag ik de Vlaamse feestdag een warm hart toe”, reageert de schepen. “Dat de oppositiepartijen daar nu gebruik van maken om mijn positie in vraag te stellen, is betreurenswaardig. De vooropgestelde timing zal niet tot op de minuut gevolgd zijn, maar bij een dergelijk evenement is dat altijd moeilijk. Als ik op het podium geroepen word, kijk ik niet naar mijn horloge. Als de leden van N-VA en Vlaams Belang zich de moeite hadden getroost om ook het niet-officiële gedeelte van het programma bij te wonen, zouden ze gemerkt hebben dat er veel mensen blij waren met de invulling van de Vlaamse feestdag in Bassevelde”, zegt de schepen nog.