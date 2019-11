Parkwachters Assenede in de bloemetjes: “Bij ons regeert de glimlach” Joeri Seymortier

21 november 2019

10u32 0 Assenede De parkwachters van het recyclagepark van Assenede zijn door de gemeente in de bloemetjes gezet voor hun dagdagelijkse inzet.

Het is de ‘Week van de afvalophaler’. In Assenede werden de mannen van het recyclagepark gehuldigd. Schepenen Hilde Baetslé en David Vercauteren van SamenPlus deelden cadeaus uit. De recyclageparkwachters namen de geschenkmand met open armen aan. “We zijn het gewoon om de mensen hier met open armen te ontvangen”, zegt parkverantwoordelijk Rudy Van Parys. “We gaan dat trouwens blijven doen. Het doet wel deugd dat er extra aandacht is voor wat wij doen. Dat motiveert om in de toekomst verder te blijven doen. In ons recyclagepark regeert de glimlach. Voor verbale agressie is hier geen plaats.”