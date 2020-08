Parkinsonpatiënt Ivo (65) wandelt 1.500 kilometer langs grenzen: “Assenede steunt project Stop Parkinson” Joeri Seymortier

26 augustus 2020

13u20 6 Assenede Dilbekenaar Ivo de Bisschop (65) is woensdag door Assenede gepasseerd in zijn wandeltocht van 1.500 kilometer langs de landsgrenzen. Hij is Parkinsonpatiënt en wil geld inzamelen voor zijn lotgenoten.

Ivo is zondag gestart in Oostende, en passeerde woensdag in Assenede. Daar wachtte een delegatie van het schepencollege hem aan de Posthoorn op. Binnen 45 dagen hoopt hij terug in Oostende aan te komen, en ondertussen een hoop geld opgehaald te hebben in de strijd tegen Parkinson.

“Drie jaar geleden werd bij mij Parkinson vastgesteld”, doet de man zijn verhaal. “Ik heb een jaar nodig gehad om het te aanvaarden. Zolang ik kan, wil ik alles in de strijd gooien om het onderzoek naar de ziekte vooruit te helpen. Daarom hebben we het ambitieuze plan opgevat om een miljoen euro in te zamelen en vijfhonderdduizend mensen te bereiken om de bewustwording te verhogen.”

Emotioneel moment

Voor schepen David Vercauteren was het woensdagochtend een emotioneel moment. Zijn grootvader Lionel Vercauteren leefde dertien jaar lang met de ziekte. De gemeente beloofde het project van Ivo financieel te steunen. “We hebben enorm veel respect voor deze geweldige kruistocht. We steunen Ivo bij elke stap die hij zet. Binnenkort storten we een bedrag op de rekening van het project”, zegt schepen Vercauteren.

Info: www.stopparkinson.be.