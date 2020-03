Paarden als hulpmiddel voor jongeren die het moeilijk hebben: welkom op de Power Ranch van Lieve Ex-beroepsmilitair gooit leven over compleet andere boeg Joeri Seymortier

17 maart 2020

09u21 2 Assenede Lieve Reyniers uit de Knikkerstraat in Assenede begeleidt volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociale problemen op een heel eigen manier. Op haar Power Ranch laat ze de mensen werken met haar paarden. “Met de paarden als spiegel, kan je in mijn weide weer aan je eigen kracht werken”, zegt Lieve.

Lieve Reyniers was beroepsmilitair, maar gooit haar leven over een heel andere boeg. Omdat ze overgeplaatst werd naar de kazerne in Lombardsijde en die afstand niet elke dag zag zitten, koos ze er voor om opnieuw te gaan studeren. Ze begon de richting jeugd- en gehandicaptenzorg in het volwassenenonderwijs, haalde nog het graduaat orthopedagogie, en koos ook voor de specialisatie ‘begeleidend werken met assistentie van dieren’. Sinds begin dit jaar begeleidt ze op haar paardenranch volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociale problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en autisme.

“Ik werk met mensen die in een fase in hun leven zitten, waarin het iets moeilijker gaat”, doet Lieve Reyniers haar verhaal. “Ik ben gek op dieren en help ook graag mensen. Met deze job kan ik die twee perfect combineren. Ik noem het niet graag therapie, omdat het woord zo zwaar klinkt. Ik trek gewoon met mijn mensen naar de weide, en laat ze daar samen met mijn paarden de hoofdrol spelen. Zelf hou ik mij meer op de achtergrond. De mensen die naar de Power Ranch komen genieten van de rust en het platteland, en vooral ook van het contact met de dieren. Het zijn echt zeer rustige Belgische trekpaarden. En die rust van de paarden straalt al snel af op de mensen waar ik mee werk. Rust vinden is voor die doelgroep bijzonder belangrijk. Rust vinden is de eerste stap die je moet zetten, om terug naar de basis te gaan, en aan een nieuw leven te beginnen. Met de paarden als spiegel, kan je in mijn weide weer aan je eigen kracht werken.”

Momenteel werkt Lieve met drie paarden op haar ranch. “Het geeft me voldoening de mensen met een ondersteuningsnood te mogen begeleiden”, zegt Lieve. “In de loop der jaren ontdekte ik voor mezelf dat de klassieke hulpverlening ergens nog tekort schoot. Ik ben al heel mijn leven omringd door dieren, en ondervind dagelijks de kracht en onvoorwaardelijke liefde die ze uitdragen. Dieren kunnen echt grote waarde hebben binnen de hulpverlening, en daarom ging ik op zoek naar aanvullende opleidingen. Ik ga voluit voor paarden, maar die begeleiding bestaat bijvoorbeeld ook met honden. Ik kies voor paarden, omdat ik daar zelf de grootste band mee heb. Twee jaar geleden ben ik tijdens de Bevrijdingstocht met paard en kar door een groot deel van Vlaanderen getrokken, en toen is voor mij een hele nieuwe wereld open gegaan. Dat ik daarnaast ook nog eens de Belgische trekpaarden extra in de kijker kan plaatsen, is mooi meegenomen”, zegt Lieve nog. Info: www.powerranch.be