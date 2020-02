Overzicht stormschade Meetjesland: Ruim 150 oproepen voor brandweer in Meetjesland en Deinze Didier Verbaere en Joeri Seymortier

09 februari 2020

19u32 0 Assenede De storm veroorzaakte zondagnamiddag voor heel wat overlast in de regio Meetjesland en Deinze, maar de schade bleef relatief beperkt. Een woning op Schare in Assenede raakte wel zwaar beschadigd door een vallende boom. En ook het dak van een nieuwbouwappartement in Lievegem werd door de wind weggeblazen. De brandweerposten kregen zo’n 150 oproepen te verwerken.

In de Schare in Boekhoute viel rond 14 uur een boom op een huis. De top van de boom knakte af en doorboorde de pannen en richtte ook schade aan de gevel aan. De brandweer kwam ter plaatse met zeilen om het dak te dichten. Er was heel wat materiële schade. Tijdens de brandweerinterventie werd ook de wagen van één van onze VTM-collega’s geraakt door een tweede vallende boom.

In Lievegem werd zo’n 50 vierkante meter van het platte dak van een recent appartementsgebouw aan de Hendrik Concienselaan in Lievegem omstreeks 14 uur door een rukwind weggeblazen. De brandweer kwam ter plaatse om het dak met zeilen af te dekken. Geen enkele bewoner van de bovenste verdieping moet een ander onderkomen zoeken. “Zo’n 50 vierkante meter van het platte dak en de isolatie werd weggerukt. Maar er is nog een stevig onderdak zodat er geen gevaar is in de appartementen”, klinkt het bij de brandweer.

Industriepark versperd

De Doornendijkstraat in Assenede werd preventief afgesloten tijdens de storm en ook de Lembeekse Bossen in Lembeke bij Kaprijke bleven dicht. Daar sneuvelden enkele oudere bomen. Ook het industriepark van Maldegem was even volledig versperd door een omgevallen boom in de Krommewege. Deze lag dwars over de weg en versperde de hele toegang tot het bedrijvenpark. Gelukkig was het op zondag niet druk.

In Eeklo is de omheining van de site van het oude zwembad omver gewaaid en op de weg terecht gekomen. Op dat moment stonden er geen wagens geparkeerd. Aan het College ten Doorn in Eeklo is een verlichtingspaal omgewaaid en voor de ingang van de Middenschool terecht gekomen. En ook op de hoek van de Slachthuisstraat met Nieuwendorpe is een boom op de weg terecht gekomen.

Wandelaars in gesloten parken

In Aalter zijn er verschillende bomen gesneuveld in het Drongengoed in Ursel. De gemeente had het Drongengoed en het park van het Kasteel van Poeke afgesloten voor alle publiek, zodat niemand onder de bomen kon lopen. Helaas volgde niet iedereen die richtlijnen op en waren er toch wandelaars die het gevaar opzochten

En de storm had ook ook economische gevolgen. Zo bleef in Nevele café Huis D’haenens zondag gesloten door de storm Ciara. De cafebazen dachten dat klanten toch niet door zouden komen, en hielden het café gewoon gesloten. Daarnaast waren er tientallen oproepen van losgerukte dakpannen, takken op de rijbaan of losgeslagen reclameborden.

Maar de schade bleef redelijk beperkt. Er vielen ook geen gewonden in de regio.