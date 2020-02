Oudste borduurster ‘Tapijt van Assenede’ overleden: ‘Laura van de post’ werd 103 Joeri Seymortier

07 februari 2020

11u10 0 Assenede De vzw Hallekin uit Assenede rouwt om het overlijden van de oudste borduurster van het ‘Tapijt van Assenede’.

Laura vande Winckel uit Eede in Nederland werd 103 jaar en is overleden. Anderhalf jaar geleden borduurde ze nog mee aan het ‘Tapijt van Assenede’. Dat is een grensoverschrijdend borduurproject waarbij het 750 jaar oude liefdesverhaal ‘Floris ende Blancefloer’ uitgebeeld wordt in negentig verhaaltaferelen, op doek van een 100 meter lang en 95 centimeter hoog. “We zijn in 2018 ook naar een rusthuis in Nederland getrokken om daar te borduren, en daar heeft Laura ons geholpen”, zegt Annie De Smet van Hallekin. “Laura vande Winckel is in Eede bekend als ‘Laura van de post’, omdat ze decennia lang samen met haar zus Elza het postkantoor gevoerd heeft in dit landelijk Zeeuwse dorp. We nemen bedroefd afscheid van een grote dame, die zeventig jaar lang met borduren bezig geweest is.”