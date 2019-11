Ouderenadviesraad zoekt gemotiveerde 59-plussers Anthony Statius

08 november 2019

15u19 4 Assenede De gemeente Assenede wil zijn Ouderenadviesraad (OAR) nieuw leven inblazen. Daarom is het op zoek naar gemotiveerde 59-plussers.

Het doel van de Ouderenadviesraad (OAR) is om het gemeentebestuur te helpen bij zijn beleid rond 59-plussers. Dat kan door te adviseren, maar ook door te signaleren, informeren en sensibiliseren. Af en toe wordt ook aan onderzoek gedaan. Het schepencollege kan ook op eigen initiatief advies vragen aan de OAR. Bedoeling is dat er een wisselwerking ontstaat om zo te komen tot een sterk seniorenbeleid.

Geïnteresseerden kunnen op donderdag 28 november om 19 uur deelnemen aan een informatiemoment in Lokaal Dienstencentrum De Piramide. De koffie staat klaar. Inschrijven voor deze infoavond is verplicht en kan via 09/341.72.73 of martine.heene@assenede.be.

