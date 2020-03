Organisatie U13Cup is voorzichtig: “Annulatieverzekering bij boeken vluchten, maar geen drastische beslissingen door corona” Joeri Seymortier

13u47 0 Assenede De organisatoren van de U13Cup halen begin juni voetballertjes van over heel Europa naar Assenede, maar vrezen voorlopig het coronavirus niet.

Het is nog welgeteld drie maanden voor de U13Cup in Assenede haar jubileumeditie houdt voor haar 25ste verjaardag. De actualiteit rond het coronavirus houdt de organisatie bezig, maar drastische beslissingen worden nog niet genomen. “We volgen alles op de voet, maar laat ons hopen dat het coronavirus tegen juni bestreden is”, zegt schepen David Vercauteren. “Toch nemen we maatregelen. We zijn momenteel de vluchten aan het boeken. Dit jaar nemen we daar een annulatieverzekering bij. Iets wat we andere jaren niet doen. De voetballertjes slapen in gastgezinnen, maar ook daar zouden er binnen drie maanden geen problemen mogen zijn. Laat ons dat vooral hopen, want dit jubileumjaar moet echt een feest worden.”

De affiche van de U13Cup is ondertussen volledig. Het Franse FC Nantes is de laatste ploeg die aan het lijstje deelnemers toegevoegd wordt. Het internationale jeugdvoetbaltornooi vindt plaats op 5, 6 en 7 juni. Naast FC Nantes lijken Juventus Turijn, Real Madrid, Borussia Dortmund en FC Porto de absolute blikvangers te zijn. Ook Celtic Glasgow is voor de 24ste keer van de partij. FC Kia Teheran, de winnaar van vorig jaar, is voor de tweede keer te gast. RSC Anderlecht is naast de selectie U13Cup het enige team dat alle 25 edities deelnam.