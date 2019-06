Organisatie ‘Gîrnaertfeesten’ start stickeractie ten voordele van ‘Warmste Week’ Anthony Statius

09u28 0 Assenede De organisatoren van de Gîrnaertfeesten lanceren deze week een stickeractie voor het goede doel. De helft gaat naar de Warmste Week en de rest van het bedrag vloeit terug naar de gemeenschap van Boekhoute.

Dat ze bij de Gîrnaertfeesten niet verlegen zitten om nieuwe ideeën bewijzen ze jaar na jaar. Ook dit jaar willen de organisatoren van de populaire festiviteiten tijdens het derde weekend van september uitpakken met een aantal nieuwigheden. Het eerste idee wordt deze week gelanceerd: een sticker ten voordele van het goede doel.

“Het is een vaste traditie dat een deel van de opbrengst van de Gîrnaertfeesten gereserveerd wordt voor het goede doel”, zegt Gîrnaertfeesten-voorzitter Tom Robersscheuten. “Dit jaar willen we echter nog een stap verder gaan. Door een grote stickerverkoop hopen op het einde van de rit een mooi bedrag bijeen te rapen en hiervan gaat de helft naar de Warmste Week. De rest van het bedrag vloeit terug naar de gemeenschap van Boekhoute. Zo verkopen ook de schoolkinderen stickers. Per sticker gaat één euro naar de school. Hetzelfde principe geldt voor het verenigingsleven.”

Via de stickerverkoop gaan ze dit jaar ook op zoek naar de Gîrnaertprins en prinses. “Het meisje en de jongen die het meest aantal stickers verkopen zijn automatisch Prinses en Prins en mogen mee in de Gîrnaertstoet. Leerlingen vanaf het derde leerjaar die er tien verkopen mogen bovendien gratis binnen op de kinderfuif tijdens de Gîrnaertfeesten.

Eén sticker kost 10 euro. Onder de kopers worden 5 ballonvaarten voor twee personen verloot. De stickers zijn te koop via www.girnaertfeesten.be.