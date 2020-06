Ook na de lockdown: “Assenedenaren: blijven fietsen!” Joeri Seymortier

26 juni 2020

16u10 0 Assenede Assenede moedigt haar inwoners aan om ook na de lockdown te blijven fietsen, en doet dat met boodschappen op het fietspad.

Op het fietspad op de voormalige spoorwegbedding tussen Assenede, Boekhoute en Bassevelde bracht de technische dienst tientallen aanmoedigende tags aan met tijdelijke verf. “De boodschap ‘blijven fietsen allemaal’ nemen we in Assenede ernstig”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus), ondertussen zelf een fervent fietser. “Daarom pakken we binnenkort ook uit met een zomerse fietsroutekaart die al onze horecazaken met elkaar verbindt. Ook ons personeel moedigen we aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen werken. Onze milieuambtenaar Stijn Verbeke is op dat vlak een voorbeeld. Stijn komt elke dag van Maldegem met zijn fiets naar Assenede. Goed voor meer dan 7.000 kilometer per jaar. Daarvoor halen we met veel plezier de verfbus boven.”