Ook Floris en Blancefloer krijgen mondmasker op Tapijt van Assenede. Borduursessies liggen nu stil

12 maart 2020

18u32 0 Assenede De borduursessies voor het Tapijt van Assenede liggen tijdelijk stil door het oprukkende coronavirus. Maar vooraleer ze naald en draad neerlegt, paste Boekhouts borduurster Anne De Mulder haar borduurwerk aan: op een van de taferelen kregen alle figuren een mondmasker.

Al vijf jaar lang borduren Meetjeslandse en Zeeuwse dames twee keer per week aan het 100 meter lange Tapijt van Assenede. Daarop staat het 750 jaar oude Vlaamse liefdesverhaal van Floris ende Blancefloer uitgebeeld in 90 scènes. Dit internationaal bekende liefdesverhaal behoort tot de vroegste Vlaamse literatuur en werd midden de dertiende eeuw in 3.976 rijmende verzen gedicht door Diederic van Assenede. Huisarts Patrick Van Petegem uit Assenede adviseerde projectleidster Annie De Smet om deze borduursessies op te schorten. Alle borduursters kregen donderdag een email dat de borduurnaalden in het lokaal op ’t Holleken tot nader order zijn neergelegd. Boekhouts borduurster Anne De Mulder heeft onmiddellijk haar borduurwerk aangepast aan deze actuele problematiek. In het tafereel kregen alle figuren een wit mondmaskertje tegen het coronavirus. “Ik borduur al vijf jaar lang aan dit wandtapijt en ik heb er al zo’n 4.000 uren aan gewerkt. Ik hoop dat ik al mijn collega’s straks opnieuw gezond en wel terugzie.”