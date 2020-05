Ook buitengewoon onderwijs start weer op: enkel oudste klassen herstarten in De Zeppelin Assenede Joeri Seymortier

18 mei 2020

15u39 0 Assenede Ook het buitengewoon onderwijs is weer opgestart. In de provinciale school De Zeppelin gaan de oudste klassen weer naar school.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) ging De Zeppelin in Assenede bezoeken. Daar zijn er weer fysieke lessen voor 25 leerlingen uit de oudste klassen, die verdeeld worden over twee groepen: de ene groep komt op maandag en donderdag, de andere op dinsdag en vrijdag. In de gangen geldt eenrichtingsverkeer, er is overal handgel, en de leerkrachten dragen een mondmasker. “De veerkracht van leerkrachten en leerlingen is groot”, zegt gedeputeerde Moens. “Bij het bijzonder onderwijs komt best wel wat extra ondersteuning kijken. Denk aan speciale leermiddelen, aan orthopedagogie, of logopedie. Ik was benieuwd hoe men het hier zou aanpassen. Ik ben positief verrast, en fier op hoe iedereen met deze situatie aan de slag is gegaan.”