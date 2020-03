Ook bib Assenede start nu met afhaaldienst op afspraak Joeri Seymortier

25 maart 2020

10u25 0 Assenede De bibliotheek van Assenede start met een afhaaldienst op afspraak.

Door het coronavirus is de bibliotheek van Assenede al minstens tot en met zaterdag 4 april gesloten voor het publiek. “Het bibliotheekpersoneel blijft echter aan het werk en biedt een alternatieve dienstverlening aan”, zegt schepen van Bibliotheek Chantal Bobelijn (SamenPlus). “Je kan vanaf nu na afspraak materialen afhalen. Dat kan op weekdagen tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 16 uur. Kwetsbare personen en 70-plussers kunnen hun materialen laten leveren via de boodschappendienst. Deze gratis service geldt alleen voor bestaande leden. We maken in deze periode geen nieuwe lidmaatschappen aan.”

Materialen aanvragen kan via een online formulier op www.assenede.be of via 09/344.80.44. Per lener kunnen er tien materialen ontleend worden. Via de catalogus https://assenede.bibliotheek.be kan je kijken welke materialen aanwezig zijn voor afhaling.