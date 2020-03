Ook Assenede schrapt nu gemeenteraad van volgende week Joeri Seymortier

19 maart 2020

15u35 0 Assenede De gemeenteraad van Assenede zal volgende maand niet vergaderen. Zoveel mensen samen zetten is te gevaarlijk in tijden van coronacrisis.

In Evergem gaan ze volgende week voor een digitale gemeenteraad. Zowat alle andere gemeenten van het Meetjesland hebben hun gemeenteraad van maart al geschrapt. Nu doet ook Assenede dat. “Na overleg tussen de verschillende fractieleiders van de politieke families in Assenede werd beslist de gemeenteraad van maart af te lassen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Voorlopig is er nog geen nieuwe datum. Voor de gemeenteraad van april is er nog geen beslissing. Daarvoor is het afwachten hoe de huidige coronacrisis evolueert.”