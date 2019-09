Onderdelen van 104 jaar oude taxi gestolen tijdens Vredesfeesten Wouter Spillebeen

17u14 0 Assenede Tijdens de Vredesfeesten afgelopen weekend in Oosteeklo zijn onderdelen van een 104 jaar oude taxi gestolen. De wagen van Sam Baro stond tentoongesteld op zijn terreinen aan kasteel Roegiers toen een bezoeker er met de zeldzame losse onderdelen vandoor ging.

“De kunst- en ambachtenmarkt was een groot succes”, zegt Sam Baro, die zijn eigendom openstelde om een deel van de Vredesfeesten er te laten plaatsvinden. “Ik had onder andere mijn oldtimer tentoon gesteld. Ik heb de 104 jaar oude taxi vier jaar geleden gekocht voor 25.000 euro. Het is een zeer zeldzame wagen en hij rijdt zelfs nog.”

Enkele onderdelen zoals koplampen, spiegels en kleinere stukken zaten onder de bank van de taxi weggestouwd. “De bezoekers keken er al eens in. Ik had er vertrouwen in. Maar toch voelde iemand de nood om de onderdelen mee te nemen. Dat is zeer vervelend, want die onderdelen zijn zo goed als nergens te vinden.” De onderdelen verdwenen in de loop van het weekend.

Sam plaatste een Facebookpost online waarin hij aan de dief vraagt om de onderdelen terug te brengen. “Misschien is het een beetje ijdele hoop, maar ik ken iemand die dankzij zo’n bericht haar bestelwagen teruggevonden heeft. Maar ik vrees dat de dief goed wist wat hij meenam. Alle onderdelen zijn weg, dus de dader moet een zak of rugzak mee gehad hebben en op een onbewaakt moment toegeslagen hebben. Dit is geen kwajongensstreek. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus je weet maar nooit.”