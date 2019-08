Omloop der Slagvelden, niet voor watjes: 12 dagen en 2.098 kilometer fietsen Start op maandag 19 augustus om 6 uur ‘s ochtends Joeri Seymortier

16 augustus 2019

15u05 0 Assenede Maandagochtend 19 augustus om 6 uur stipt is het zover. Dan starten precies 87 renners in het dorp van Oosteeklo bij Assenede voor de ‘Omloop der Slagvelden’. Net zoals precies honderd jaar geleden zullen ze twaalf dagen onderweg zijn op de fiets, en in die tijd 2.098 kilometer malen.

Maandagochtend wordt het nog voor dag en dauw druk op het dorp van Oosteeklo. Om klokslag 6 uur zullen 87 deelnemers uit zeven verschillende landen starten voor de Omloop der Slagvelden. In het voorjaar van 1919 werd de koers al eens net de Eerste Wereldoorlog gereden, en precies honderd jaar later wordt dat nog eens over gedaan.

“We doen het zoveel mogelijk zoals honderd jaar geleden”, zegt Guy Vermeiren. “Met respect voor het toen geldende wedstrijdreglement , zoveel mogelijk over het originele traject, met dezelfde controlepunten, en een bijna identieke zelfredzaamheid die de deelnemers 100 jaar eerder ook aan de dag moesten leggen. Het wordt geen koers, maar een herdenkingsrit en een belevingsrit in het teken van de overwinning die ‘vrede’ is. De deelnemers worden op vrijdag 30 augustus rond 20 uur weer in Oosteeklo verwacht. Dat zal gebeuren begeleid door een fietsende fanfare, honderd oude wagens, en een re-enacting groep.”

Vier rustdagen

De organisatie is in handen van het Heemkundig genootschap De Twee Ambachten Assenede en de Orde van de Smoutpot Oosteeklo. Gent-Wevelgem, in Flanders Fields, zet mee zijn schouders onder het initiatief. “We proberen het originele parcours van 100 jaar geleden zoveel mogelijk te behouden”, zegt Remi Van de Veire uit Oosteeklo. “De originele Omloop is honderd jaar geleden wel door het Meetjesland gereden, maar wij maken een kleine lus, zodat we in Oosteeklo kunnen starten en aankomen. Maandag start de eerste rit van Oosteeklo naar Amiens. De volgende tussenstops zijn Parijs, Bar-le-Duc, Belfort, Strasbourg, Luxemburg, Brussel en zo weer naar Oosteeklo. Net zoals honderd jaar geleden zijn er ook vier rustdagen, en dus acht ritdagen. In die acht dagen zal dus meer dan 2.000 kilometer moeten gefietst worden. Er zijn ritten bij die dicht bij de 300 kilometer aanleunen. Sommige ritten starten net als honderd jaar geleden al om 5 uur ’s ochtends. Het wordt dus een koers voor geoefende fietsers.”

Vredesfeesten

De organisatoren hopen dat er maandagochtend om 6 uur veel supporters in het dorp van Oosteeklo staan. Dit weekend is het kermis in Oosteeklo, dus zal het wellicht met kleine oogjes zijn. “Na de start zijn de renners weg tot en met vrijdag 30 augustus”, zegt Van de Veire. “Dan begint hier in Oosteeklo een nieuw feestweekend, met de grote Vredesfeesten. De Eerste Wereldoorlog is honderd jaar geleden gestopt en dat moeten we blijven vieren”, klinkt het nog.

Meer informatie op: www.wielerroem.com.

Meer over Oosteeklo

sport

wielersport

sportdiscipline