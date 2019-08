Omloop der Slagvelden gestart, oftewel 2.098 kilometer in 12 dagen: “Wat ze 100 jaar geleden konden, moeten wij ook kunnen” Oosteeklo om 6 uur al massaal op straat voor start Joeri Seymortier

19 augustus 2019

08u30 0 Assenede Oosteeklo is maandagochtend om 6 uur massaal op straat gekomen, om de renners van de ‘Omloop der Slagvelden’ toe te juichen bij de start van hun avontuur. De komende twaalf dagen wordt 2.098 kilometer gefietst, met aankomst op 30 augustus opnieuw in Oosteeklo. De koers werd precies honderd jaar geleden al eens gereden. “Wat ze toen konden, moeten wij ook kunnen”, klonk het aan de start.

Honderden supporters stonden maandagochtend in het dorp van Oosteeklo om te applaudisseren voor de renners die net als in 1919 de ‘Omloop der Slagvelden’ gaan rijden. De eerste rit loopt van Oosteeklo naar Amiens. De andere tussenstops zijn Parijs, Bar-le-Duc, Belfort, Strasbourg, Luxemburg, Brussel en zo weer op vrijdag 30 augustus naar Oosteeklo. Er zijn vier rustdagen, maar er zijn ook ritdagen van meer dan 300 kilometer. Al voor 5 uur maandagochtend was het druk in het dorp, want de 87 renners hadden ook familie en supporters meegebracht.

Alex Wauters uit Oosteeklo rijdt de Omloop op een koersfiets van meer dan 100 jaar oud. “Ik ga deze Omloop rijden in de stijl van Cyrille Van Hauwaert, een echte Flandrien”, zegt Alex Wauters. “Ik heb een fiets van hem uit 1913 op de kop kunnen tikken. Deze fiets heeft veel minder snufjes. Amper twee versnellingen, en het wiel draaien als je bergop of bergaf moet rijden. Ik heb een jaar aan de fiets gewerkt en hier ook een jaar voor getraind. Ik heb de echte klassiekers gereden en ritten gedaan van 400 kilometer. Ik ben hier echt klaar voor.”

Ook Bart Van Bouchaute, die op de grens van Oosteeklo en Bassevelde woont, rijdt mee met de heroïsche koers. “Dit is een ongelooflijk avontuur, waar we al twee jaar naar uitkijken”, zegt Bart. “Ik heb echt veel getraind, maar de laatste maand vooral veel gerust. Dit is een beetje gekkenwerk. Maar als de mensen dit honderd jaar geleden konden, dan moet dit nu voor ons ook echt lukken. De omstandigheden waren honderd jaar geleden net na de oorlog zoveel zwaarder. Dan zitten wij eigenlijk in een zetel, bij wijze van spreken. Waar ik het meest schrik van heb? Het gebrek aan slaap. Er is weinig tijd voor rust, en dat maakt het zeker zwaar. Afzien en genieten tegelijk.”

Voor Geert Raemaekers uit Oosteeklo wordt de koers nog meer bijzonder. Hij fietst samen met twee vrienden ten voordele van het Kinderkankerfonds, en heeft nu al zowat 9.000 euro kunnen inzamelen. “Wij hebben allemaal iemand verloren aan kanker”, vertelt Geert. “Wij willen deze sportieve uitdaging dan ook koppelen aan veel centjes ophalen. Ik heb eerlijk gezegd niet genoeg kunnen trainen. Ik weet niet of ik de eindmeet op 30 augustus zal halen. In 1919 zijn er ook veel renners gesneuveld onderweg. Maar ik woon in Oosteeklo, dus ik ben zeker dat ik hier op 30 augustus terug sta. Met de fiets of met de auto. Dat valt af te wachten”, lacht Geert nog.

Meer over Oosteeklo

sport

wielersport

sportdiscipline