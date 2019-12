Omloop der Slagvelden: geen nieuwe editie in 2020 Joeri Seymortier

04 december 2019

10u31 0 Assenede Er komt volgend jaar geen nieuwe editie van de ‘Omloop der Slagvelden’, de heroïsche koers die deze zomer in Oosteeklo bij Assenede vertrek en aankomst kende.

De Omloop der Slagvelden is een koers van meer dan 2.000 kilometer, die na de oorlog in 1919 voor het eerst gereden werd. Honderd jaar na datum werd dat nog eens overgedaan, met start en stop in Oosteeklo. In twaalf dagen waarvan vier rustdagen, moesten de renners het parcours afleggen. Deze zomer werd luidop gedroomd van een vervolg, maar dat komt er nu niet.

“We hebben een evaluatie gemaakt van onze Omloop”, zegt Remi Van de Veire uit Oosteeklo. “Het blijft een unicum dat we enkel maar positieve reacties kregen van de deelnemers en het publiek. Deze ‘Omloop van de Slagvelden’ werd georganiseerd als herdenkings- en belevingsrit, precies honderd jaar na de eerste editie van deze koers in 1919. Door de samenwerking met de organistoren van Gent-Wevelgem bestond de mogelijk dat er een vervolg zou komen in de toekomst. Voor 2020 is dit echter niet het geval, werd ons meegedeeld. Dus voor wie er niet bij was, blijft het wachten of er ooit nog een derde editie komt.”