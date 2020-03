OCMW Assenede zoekt private overnemer voor dienstenchequebedrijf met 12 poetsvrouwen Joeri Seymortier

14u05 0 Assenede Het OCMW van Assenede gaat op zoek naar een private partner voor de overname van haar dienstencheque-onderneming. Momenteel zijn twaalf voltijdse equivalenten actief binnen de poetsdienst.

Zolang er geen overnemer is, blijft de dienstencheque-onderneming garant staan voor de gebruikelijke dienstverlening. “De dienstencheque-onderneming stond jarenlang in voor poetsdienst aan huis, maar die dienstverlening wordt geprivatiseerd”, zegt schepen van Welzijn Hilde Baetslé. “Welke private partner overneemt, is nog niet duidelijk. We benadrukken dat er gestreefd wordt naar maximaal behoud van jobs voor het personeel, en maximaal behoud van dienstverlening voor de klanten van de huidige dienstencheque-onderneming. Het is de bekommernis van het OCMW dat de rechten van de medewerkers van de dienstencheque-onderneming maximaal gevrijwaard worden. Dat maakt deel uit van de onderhandelingen met de private ondernemer. Voor een aantal betrokken werknemers wordt een oplossing gezocht binnen het OCMW of de gemeente.”

Het OCMW benadrukt dat de dienst Gezinszorg actief blijft binnen het OCMW. Deze dienstverlening staat los van de poetsdienst. De dienst Gezinszorg staat onder andere in voor persoonlijke zorg aan huis en hulp bij het huishouden.