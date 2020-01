Nieuwjaarsboodschap burgemeester Assenede: “Jeugd, verkeersveiligheid en klimaat worden onze speerpunten” Joeri Seymortier

06 januari 2020

09u30 0 Assenede Assenede heeft een nieuwjaarsreceptie gehouden. Burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) pakte uit met zijn nieuwjaarsboodschap.

“Dat 2020 jullie goedgezind mag zijn”, stak burgemeester De Coninck van wal. “De komende jaren zijn jeugd, verkeersveiligheid en klimaat onze speerpunten in Assenede. Investeren in jeugd, is investeren in de toekomst. We plannen onder andere goed uitgeruste IBO’s, kindvriendelijke fietspaden, trage wegen, schoolrouteplannen en een uitbreiding van jeugd- en sportaccommodaties. Daarnaast gaan we ook aandacht besteden aan veilige fiets- en voetpaden. De snelheid in de dorpskernen moet omlaag. Lukt het niet met sensibiliseren en verbaliseren, dan zal een ingreep aan de weg het enige alternatief zijn. Trajectcontroles lijken een goede optie.”

Duurzaamheid

“Finaal willen we investeren in de toekomst”, gaat de burgemeester verder. “Klimaatconferenties zijn soms hoogmissen van torenhoge beloftes. Op gemeentelijk niveau willen we het burgemeestersconvenant nakomen en kiezen we voor duurzaamheid. We gaan ons wagenpark vergroenen, de openbare verlichting verledden, en zonnepanelen leggen op onze gemeentelijke daken.”

De burgemeester hoopt in Assenede op een bruisend 2020. “De afspraken zijn talrijk en de agenda zit nu al eivol. Onze gemeente leeft! Daar kan ik als burgemeester alleen maar trots op zijn. Ik kijk nu al uit naar die honderden evenementen die onze gemeente op de kaart blijven zetten”, zegt Philippe De Coninck nog.