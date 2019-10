Nieuwe trage weg tussen Oosteeklo en Ertvelde Joeri Seymortier

22 oktober 2019

10u15 0 Assenede Het Tereeckensche voetpad in Oosteeklo is helemaal vernieuwd. De gemeente Assenede investeerde 155.000 euro om de trage weg aan te pakken.

Vanaf nu heb je een goed bewandelbare en berijdbare weg midden een mooi stukje natuurgebied tussen de Vlasgaardstraat in Oosteeklo en Tereeken in Ertvelde. “Het Tereeckensche voetpad is een van de oudste trage wegen uit onze gemeente”, zegt schepen Alex Meulebroeck (SamenPlus). “In oktober 2010 gingen tientallen vrijwilligers aan de slag om trage weg nummer 22 opnieuw toegankelijk te maken. De weg was volledig verwilderd. Maar na een dagje de handen uit de mouwen steken, kon deze trage weg negen jaar geleden officieel geopend worden. Veel meer dan een smal pad tussen de weiden was het niet. De afgelopen drie maanden werd het Tereeckensche voetpad volledig heraangelegd tot een brede en goed berijdbare weg waar zowel wandelaars, fietsers als ruiters gebruik van kunnen maken.”