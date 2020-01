Nieuwe openingsuren en strengere regels voor recyclagepark Assenede Joeri Seymortier

07 januari 2020

10u14 0 Assenede Assenede start het nieuwe jaar met nieuwe openingsuren en strengere regels op het gemeentelijk recyclagepark.

Het recyclagepark in de Hendekenstraat in Assenede is voortaan gesloten op maandag, donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. “De bezoekers mogen wel terug aanrijden tot het sluitingsuur”, zegt schepen Hilde Baetslé (SamenPlus). “Vroeger moest je een kwartier voor sluitingstijd aanmelden, maar nu niet meer. Asbesthoudend afval kan je voortaan enkel nog aanvoeren op woensdag van 9 tot 12 uur, en allen na telefonische afspraak. Ander afval zal op woensdagvoormiddag niet aanvaard worden.”

Het recyclagepark is gesloten op maandag. Op dinsdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur. Op woensdagvoormiddag enkel voor asbest. In de namiddag voor alle afval van 13 tot 17.30 uur. Op donderdag is het park enkel open van 9 tot 12 uur. Op donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag blijven de poorten dicht. Nadien weer open op vrijdag van 13 tot 17.30 uur, en op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Ook de regels op het recyclagepark worden iets strenger. “Vanaf nu is het recyclagepark enkel toegankelijk voor personenwagens en bestelwagens, al dan niet met aanhangwagen, met een gewicht tot maximum 3.500 kilogram”, zegt schepen Baetslé. “Het betreden van het recyclagepark met grotere vervoermiddelen zoals een tractor, vorklift, vrachtwagen, verreiker of kraan is niet toegestaan. Er is een uitzondering voor het aanleveren van landbouwfolie, waar de levering met een tractor en landbouwwagen wel wordt toegestaan. Per bezoek mag maximum drie kubieke meter aan afvalstoffen aangebracht worden.”