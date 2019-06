Nieuwe inwoners Assenede feestelijk ontvangen (en ze gingen met Cadoza-bon naar huis) Joeri Seymortier

17 juni 2019

13u33 0 Assenede Het gemeentebestuur van Assenede heeft de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. Een vijftigtal nieuwkomers ging op de uitnodiging in.

Tijdens het ontvangstmoment konden de nieuwe Assenedenaren bij een hapje en drankje kennismaken met de troeven van hun nieuwe thuis. Meteen ook het geschikte moment om de nieuwe buren te leren kennen. “Twee keer per jaar nodigt het gemeentebestuur zijn nieuwe inwoners uit op het gemeentehuis”, zegt burgemeester Philippe De Coninck. “Een traditie waar na al die jaren nog steeds geen sleet lijkt op te zitten. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen nog een goed gevulde goodiebag en een Cadoza-bon mee naar huis. Daarmee kunnen ze langs bij de plaatselijke middenstand. Het volgende onthaalmoment is in december.”