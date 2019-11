Nieuw in straatbeeld: hondenpoepbuizen Joeri Seymortier

04 november 2019

20u50 5 Assenede In het Oost-Vlaamse Assenede heeft een nieuwigheid in het straatbeeld: de hondenpoepbuizen. Er werden er in totaal acht geplaatst.

Hondendrollen horen in de gemeente Assenede voortaan thuis in de hondenpoepbuis. Dat zijn buisvormige vuilnisbakken waarin hondeneigenaars hun hondenpoepzakjes kunnen deponeren. Je kan ze vinden in Oosteeklodorp op het pleintje voor de staande wip, in de Schaapherderstraat, aan Ter Walle, de Tramstatie, op het Dorp Bassevelde, in de Kasteelstraat, aan het gemeentehuis, en aan het speelplein Ter Pietestraat.

De hondenpoepbuizen kosten 4.500 euro, volledig betaald door Mooimakers. De hondenpoepbuizen worden geledigd door de eigen technische dienst tijdens de wekelijke ronde van de vuilnisbakjes.