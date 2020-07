Na weken wachten: foorkramers Assenede klaar voor eerste kermis van het Meetjesland Joeri Seymortier

03 juli 2020

14u47 0 Assenede De foorkramers zijn klaar voor de start van Assenede kermis. Vanavond (vrijdag) opent de kermis om 18 uur de deuren.

De eerste kermis sinds de lockdown is een moment waar alle foorkramers keihard naar uitgekeken hebben. “We kunnen niet wachten om te beginnen”, zegt Natacha Herman van Duck City. “De laatste keer dat we open waren was met Assenede Carnaval. Dat we ook hier terug mogen openen, is een fijne gedachte.”

De foorkramers beloven er alvast alles aan te doen om de kermisgangers in een zo coronaveilige omgeving te ontvangen. Valerie De Clercq: “Het is hier even veilig als in de supermarkt. We dragen mondmaskers, er is ontsmettingsgel en we hanteren de anderhalve meteregel. Bovendien is het in openlucht te doen.”

De kermis start vrijdagavond om 18 uur. Zaterdag, zondag en maandag opent de kermis telkens om 15 uur. Op dinsdag is er geen kermis en jaarmarkt, maar wel een wekelijkse dinsdagmarkt in Assenede.