Na 4 jaar of 45.000 uur borduurwerk: ‘Tapijt van Assenede’ moet tegen 2021 klaar zijn Joeri Seymortier

25 oktober 2019

Precies vier jaar geleden werd de eerste steek gegeven voor het 'Tapijt van Assenede'. Een tapijt van maar liefst honderd meter lang moet het 750 jaar oude liefdesverhaal van Floris en de Blancefloer uitbeelden. Er werd al bergen werk verzet, maar de naaisters zijn er nog niet. "Tegen 2021 moet het tapijt eindelijk klaar zijn", klinkt het in het atelier.

Vier jaar geleden gaven de leden van het schepencollege van Assenede en toenmalig minister Joke Schauvliege de eerste steek voor het befaamde Tapijt van Assenede. Vandaag is het tapijt voor driekwart afgewerkt. Tegen 2021 moet het indrukwekkende tapijt klaar kunnen zijn. Het schepencollege van Assenede ging de borduursters voor de vierde verjaardag bezoeken in het atelier.

Het unieke verhaal van Floris en de Blancefloer wordt op het verteld op 89 geborduurde doeken. “Dat was het Middeleeuwse communicatiemiddel bij uitstek”, zegt coördinator Annie De Smet. “Onze illustrator Peter Audenaert heeft ondertussen alle 89 taferelen afgewerkt. Dat was echt een huzarenstukje. Per tekeningen moet je toch rekenen op een dertigtal uur. Alle details worden afzonderlijk getekend en dan via fotoshop verwerkt. Ondertussen werden al driekwart van alle taferelen geborduurd. Per tafereel moet je rekenen op 700 uur borduurwerk. In totaal zal er aan het tapijt meer dan 62.700 uur geborduurd worden. Vandaag zitten we aan zowat 45.000 uren.”

Het Tapijt van Assenede zorgt voor nog een pak meer indrukwekkende cijfers. Het gaat om 300 vierkante meter linnen, 150.000 meter gekleurde wol, 3.976 rijmende verzen en honderden uren bloed, zweet en tranen. “Maar het gaat vooral ook over gezelligheid en vriendschap”, zegt Annie. “Binnen het project zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Borduursters, tekenaars, coördinatoren, een professor en een literatuurhistoricus. Allemaal hebben die mensen hetzelfde doel: het eeuwen oude verhaal van Floris ende Blancefloer en zijn schrijver Diederik van Assenede opnieuw blijvend onder de aandacht brengen. Als alles goed gaat zal het tapijt tegen 2021 klaar zijn. Maar we gaan stap per stap en jagen ons niet op. Het moet vooral leuk blijven”, klinkt het.

Om het internationale karakter van het project te beklemtonen, worden nog twaalf doeken extra geborduurd. “Het gaat om pedagogische doeken met geïllustreerde uittreksels uit de twaalf West-Europese volkstalige versies”, klinkt het. “Deze twaalf doeken worden geborduurd in elk betreffend land. Het gaat hier om IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Tsjechië en er komt ook een Jiddische versie. Op die manier willen we aanduiden dat het 3.976 rijmende verzen tellend liefdesgedicht tot ons Europees literair erfgoed behoort”, zeggen ze nog bij de vzw Hallekin.