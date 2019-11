Muziekfestival Jazzenede houdt er na 15 jaar mee op Joeri Seymortier

24 november 2019

19u15 0 Assenede Het muziekfestival Jazzenede in Assenede krijgt in 2020 geen nieuwe editie. De organisatoren gooien de handdoek in de ring.

Assenede verliest wel Jazzenede, maar muziekliefhebbers zullen wel nog terecht kunnen in Club28 voor leuke concerten. De organisatoren willen al hun aandacht daar nu leggen. “Er komt geen volgende editie van Jazzenede”, bevestigt de groep achter de organisatie. “15 jaar en negen edities hebben we samen met ruim 150 vrijwilligers het beste gegeven, en met iedereen genoten van fantastische optredens, kunst en performances. We zijn gestart op de Markt en langs verschillende locaties geland op de festivalweide van Assenede. Onbetaalbare en niet te evenaren momenten hebben we samen beleefd. De komende jaren gaat onze energie naar Club 28 in Assenede.”