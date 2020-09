Motorrijder overlijdt nadat hij van weg afraakt en tegen boom belandt Tijs Van Puyenbroeck & Jeffrey Dujardin

20 september 2020

In de Burgstraat in Assenede is zaterdag een motorrijder uit Maldegem om het leven gekomen. De motard reed van Assenede richting Oosteeklo toen hij in een flauwe bocht om nog onbekende reden van de weg raakte. Het slachtoffer raakte een boom en verloor direct het bewustzijn. Volgens onze informatie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, de brandweerkazerne is amper enkele honderden meters verder, en begonnen direct met reanimatie. De Maldegemnaar werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis maar helaas kon geen hulp meer baten.